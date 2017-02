Disney Channel 18:25 bis 18:55 Trickserie Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir Folge: 21 Der Superfan F, J, COR 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Vincent Asa ist der größte Fan des Rockstars Jagged Stone und schleicht sich in Jaggeds Hotel und bittet ihn um ein Foto. Doch als er aus dem Hotel geschmissen wird, nutzt Hawk Moth Vincents Wut und akumatisiert ihn. Als Pixelator begibt er sich wieder ins Hotel, um das Bild seines Idols für immer einzufangen. Da Ladybug den Rockstar in letzter Minute rettet, macht der Pixelator nun auch Jagd auf sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Regie: Thomas Astruc Drehbuch: Guillaume Mautalent, Sébastien Oursel