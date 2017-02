Disney Channel 10:15 bis 10:45 Trickserie Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir Folge: 16 Animan F, J, COR 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Als Kim einem Panther gegenüber in Gegenwart des Zoowärters nicht den nötigen Respekt entgegenbringt, nutzt Hawk Moth dessen Wut, um ihn in Animan zu verwandeln, der die Gestalt jedes Tieres annehmen kann. Unterdessen versucht Marinette, Ninos Annäherungsversuche abzuwehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Regie: Thomas Astruc Drehbuch: Cédric Perrin, Jean-Christophe Hervé Musik: Jeremy Zag

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 205 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 79 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 09:45 bis 10:30

Seit 39 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:55

Seit 29 Min.