ORF 1 22:40 bis 23:25 Actionserie Limitless Verstand verloren USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Das Speziallabor CRAFT, dass im Bereich zukünftiger Waffentechnik forscht, wendete sich hilfesuchend ans FBI. Eloise, eine führende Mitarbeiterin der Firma wurde ermordet. Sie beschäftigte sich mit Mind-Maps, den Erhalt des Geists von außergewöhnlichen Menschen mittels Speicherung in einer Datenbank. Jetzt sind einige Mind-Maps verschwunden. Und Brian muss mit ansehen, wie Rebecca ihre Nachforschung in Bezug auf Senator Morra weiter vorrantreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Rebecca Harris) Hill Harper (Spellman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Nasreen Pouran) Michael James Shaw (Agent Mike) Tom Degnan (Agent Ike) Tate Donovan (John) Originaltitel: Limitless Regie: Guy Ferland Drehbuch: Craig Sweeny, Sallie Patrick Kamera: Jimmy Lindsey Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12