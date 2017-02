ORF 1 00:40 bis 02:10 Komödie Monsieur Claude und seine Töchter F 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Pointenreich amüsante, leichtfüßig charmante Culture-Clash-Komödie. In Christian Claviers ('Asterix und Obelix: Mission Kleopatra') konservativ bürgerlichem Haushalt trifft sich die Welt: Seine drei Schwiegersöhne haben unterschiedliche Konfessionen - christlich ist bislang keiner. Der vierte soll nun Katholik sein - allerdings mit afrikanischen Wurzeln. Kunterbuntes Multi-Kulti-Treiben garantiert!Der konservative Notar Claude Verneuil hat mit seiner sanftmütigen Gattin Marie vier erwachsene Töchter. Die drei ältesten sind bereits verheiratet. Odile mit dem jüdischen Geschäftsmann David, Isabelle mit dem muslimischen Rechtsanwalt Rachid und Ségolène mit dem chinesischstämmigen Banker Chao Ling. Trifft sich die Familie, liegen zum Dessert alle globalen Konflikte auf dem Tisch. Laure, die jüngste, will nun einen katholischen Schauspieler heiraten. Claude und Marie sind erleichtert. Charles stammt jedoch von der Elfenbeinküste und sorgt mit seiner afrikanischen Familie erneut für turbulente Hochzeitsvorbereitungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Clavier (Claude Verneuil) Chantal Lauby (Marie Verneuil) Ary Abittan (David Benichou) Medi Sadoun (Rachid Benassem) Frédéric Chau (Chao Ling) Noom Diawara (Charles Koffi) Frédérique Bel (Isabelle Verneuil) Originaltitel: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? Regie: Philippe de Chauveron Drehbuch: Philippe de Chauveron, Guy Laurent Kamera: Vincent Mathias Musik: Marc Chouarain