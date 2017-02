Schweiz 1 16:35 bis 17:30 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Wer bist du wirklich? D 2016 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Nachdem die junge Rosa in der Stadt gestürzt ist, wird sie von Elias Bähr und Niklas Ahrend in der Notaufnahme behandelt, ihre Verletzung muss in einer OP behoben werden. Doch nach dem Eingriff leidet Rosa unter Amnesie. Sie hat keinerlei Erinnerungen und sucht bei dem freundlichen Assistenzarzt Elias Bähr Halt. Wer ist die junge Frau und was ist mit ihr passiert? Unterdessen wird auch der angehende Rettungstaucher Chris Lewandowski aufgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Nesytowa (Dr. Theresa Koshka) Marijam Agischewa (Prof. Dr. Karin Patzelt) Horst Günter Marx (Wolfgang Berger) Robert Giggenbach (Dr. Harald Loosen) Gunda Ebert (Dr. Franziska Ruhland) Christian Beermann (Dr. Marc Lindner) Janina Stopper (Rosalind "Rosa? Leonhard) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: David Carreras Drehbuch: Susan Jones

