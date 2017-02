Schweiz 1 16:35 bis 17:30 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Verrat D 2016 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Doktor Loosen, Kardiologe und Koryphäe des Johannes-Thal-Klinikum, behandelt gemeinsam mit Assistenzärztin Julia Berger den Meniskusschaden des Journalisten Alexander Jakobi. Bei der Versorgung diagnostiziert Loosen souverän und sicher, die junge Ärztin ist beeindruckt. Doch in der Nacht kommt es bei Alexander zu schweren Komplikationen. Niklas Ahrend, der Bereitschaft hat, legt dem Patienten eine Schmerzkatheter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Jane Chirwa (Vivienne Kling) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: David Carreras Drehbuch: Ulrike Molsen