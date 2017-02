RTS Deux 23:35 bis 01:25 Thriller Night train to Lisbon D, CH, P 2013 D'après le livre de: Pascal Mercier Stereo 20 40 60 80 100 Merken A Berne, le professeur de latin Raimond Gregorius rencontre un jour sur le pont de Kirchenfeld une Portugaise qui s'apprête à se jeter dans les flots de l'Aare. Déterminé, il s'interpose et sauve la jeune femme. Il l'amène dans le lycée d'où elle disparaît cependant quelques instants plus tard. Il ne reste d'elle qu'un imperméable dans lequel il trouve le livre d'un auteur portugais et un billet de train pour Lisbonne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Irons (Raimund Gregorius) Mélanie Laurent (Young Estefania) Jack Huston (Amadeu) Martina Gedeck (Mariana) Tom Courtenay (Older João Eca) August Diehl (Young Jorge O'Kelly) Bruno Ganz (Older Jorge O'Kelly) Originaltitel: Night Train to Lisbon Regie: Billie August Drehbuch: Greg Latter, Ulrich Herrmann Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 12