Phoenix 10:00 bis 15:00 Sonstiges Wahl des Bundespräsidenten D 2017 Live TV Merken Ein neues Staatsoberhaupt für Deutschland: Die Bundesversammlung wählt einen Nachfolger für Joachim Gauck. Die Wahl des Sozialdemokraten Frank-Walter Steinmeier zum zwölften Bundespräsidenten gilt als sicher. Außer ihm kandidieren Christoph Butterwegge, 66, (parteilos, für Die Linke), Albrecht Glaser, 75, (AfD), Alexander Holt, 54, (Freie Wähler) und Engelhart Sonneborn, 78, (Piraten). phoenix begleitet das Ereignis in einer mehrstündigen Live-Sondersendung. Die Moderation aus dem Reichstag übernehmen Michael Kolz und Alfred Schier. Ihre Gäste in der Lobby des Reichstags sind der Politologe Lothar Probst von der Universität Bremen sowie Claudia Kade, stellvertretende Politik-Ressortleiterin der Tageszeitung Die Welt. Außerdem sprechen die beiden Moderatoren mit Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in die 16. Bundesversammlung entsandt worden sind. Neben den 630 Bundestagsabgeordneten bilden weitere 630 Delegierte, die von den Landesparlamenten entsandt wurden, die Bundesversammlung. Darunter sind zahlreiche Repräsentanten aus Kultur, Sport und Gesellschaft. Die Bundesversammlung wird um 12.00 Uhr eröffnet. Aus der Sprecherkabine kommentiert Korrespondent Erhard Scherfer das Geschehen. Unterstützt wird er dabei von Ulrich Deppendorf, dem ehemaligen Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Die Korrespondenten Gerd-Joachim von Fallois sowie Ines Arland fangen Stimmen aus den Fraktionen und Delegationen ein. Reporter Sven Thomsen berichtet aus dem Paul-Löbe-Haus, wo sich die Delegationen der Wahlmänner und Wahlfrauen ebenfalls treffen. Porträts über Joachim Gauck und seinen designierten Nachfolger Frank-Walter Steinmeier runden das Programm ab. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Kolz, Alfred Schier Gäste: Gäste: Lothar Probst (Politologe von der Universität Bremen), Claudia Kade (stellvertretende Politik-Ressortleiterin Die Welt) Originaltitel: Wahl des Bundespräsidenten