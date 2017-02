ORF 2 00:35 bis 02:05 Komödie Mord in bester Gesellschaft - Der Fluch der bösen Tat D, A 2011 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Erneut beweisen Wendelin und Alexandra Winter - alias Fritz und Sophie Wepper - detektivischen Spürsinn: Diesmal ermittelt das launige Vater-Tochter-Gespann im universitären Umfeld von Wendelins ehemaligem Doktorvater Prof. Silberberg, der völlig unverhofft und unter mysteriösen Begleitumständen das Zeitliche gesegnet hat.Überraschend erreicht Wendelin Winter ein Anruf seines Doktorvaters Prof. Johannes Silberberg, der ihn bittet, nach Tübingen zu kommen, um ihm beim Verfassen seiner Memoiren zu assistieren. Gesagt, getan - doch noch bevor Wendelin dort seinen Dienst antritt, verstirbt Prof. Silberberg völlig unerwartet. Zudem scheint das Tagebuch, das als Grundlage für Silberbergs Biografie dienen soll, plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Ein allzu großer Zufall, findet Wendelin: Gemeinsam mit seiner Tochter Alexandra macht er sich daran, den seltsamen Vorkommnissen auf den Grund zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fritz Wepper (Dr. Wendelin Winter) Sophie Wepper (Alexandra Winter) Gregor Bloéb (Simon Seeger) Dietrich Mattausch (Johannes Silberberg) Natalia Avelon (Clara Silberberg) Oliver Stritzel (Dr. Florian Stemmle) Claudia Wenzel (Marlene Silberberg) Originaltitel: Mord in bester Gesellschaft Regie: Peter Sämann Drehbuch: Rolf René Schneider Kamera: Gero Lasnig Musik: Mick Baumeister