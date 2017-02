Junior 17:00 bis 17:10 Trickserie Das Zauberkarussell Pollux, der hilfsbereite Helfer F, GB 2007 Stereo 16:9 Merken Margot macht Hausputz. Zuerst hilft Pollux mit, aber weil er zwei linke Pfoten hat, schickt Margot ihn raus zum Spielen. Das findet Pollux gar nicht lustig. Er ist schließlich ein erwachsener Hund. Also beschließt er, den Freunden seine Hilfe anzubieten. Leider endet seine Hilfsbereitschaft jedes Mal in einer kleinen Katastrophe. Niedergeschlagen macht er sich auf den Heimweg. Er fühlt sich schrecklich nutzlos. Da beschließen Zebulon und Margot, ihm mit einer kleinen List wieder Selbstvertrauen zu geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Magic Roundabout