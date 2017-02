ORF 2 20:15 bis 21:45 Krimi Mordkommission Istanbul Im Zeichen des Taurus (1) D 2015 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Kommissar Mehmet Özakin (Erol Sander) die Ermittlungen in einem vermeintlichen Routinefall aufnimmt, ahnt er nicht, dass es bald um Leben und Tod gehen wird. Ausgerechnet jetzt kriselt es auch noch veritabel in der Ehe des sympathischen Ermittlers. Brandaktueller, zweiteiliger Kriminalfilm mit Anatole Taubman ('Frau Ella', 'Versaille') als zwielichtigem Gegenspieler.Der Geheimdienst mahnt zu höchster Wachsamkeit. Offenbar planen religiöse Fanatiker einen Anschlag. Während Oberst Tarkan alle polizeilichen Kräfte zur Zusammenarbeit aufruft, eilt Kommissar Özakin zum Verschubbahnhof. In einem Waggon wurde ein junger Bankbeamter tot aufgefunden, kurz nachdem er eine große Menge Bargeld behoben hat. Ehe Özakin Licht in den Fall bringen kann, überstürzen sich die Ereignisse und Özakin wird plötzlich selbst zum Gejagten. Dämonen seiner Vergangenheit holen ihn ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erol Sander (Mehmet Özakin) Oscar Ortega Sánchez (Mustafa Tombul) Idil Üner (Sevim Özakin) Anatole Taubman (Oberst Tarkan) Alice Dwyer (Dilara) Branko Tomovic (Momo) Johannes Klaußner (Ibrahim) Originaltitel: Mordkommission Istanbul Regie: Bruno Grass Drehbuch: Clemens Murath Kamera: Jonas Schmager Musik: Bertram Denzel Altersempfehlung: ab 12