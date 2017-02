BBC Entertainment 22:45 bis 23:15 Comedyserie The Wrong Mans Wise Mans GB 2014 Merken After their latest adventure, Sam and Phil return to London in time for Christmas, only to run into some old foes. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mathew Baynton (Sam) James Corden (Phil) James Alexander (Adrian) Tom Basden (Noel) Nigel Betts (Bob) John Ross Bowie (David Farriner) Bekka Bowling (Angry Mum) Originaltitel: The Wrong Mans Regie: Jim Field Smith Drehbuch: James Corden, Mathew Baynton