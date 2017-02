ATV 2 22:25 bis 23:29 Dokusoap Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida! A 2013 Stereo Merken Die Wiener Neustädter Sascha, Flo, Dominik, Roman und Peter haben die weite Reise nach Graz angetreten, um bei einer Nerd-Party drei unbekannte Steirerinnen zu treffen. Das Aufeinandertreffen verläuft für die Mädels Jaqueline, Steffi und Meli ernüchternd, entsprechen die Faschingsprinzen doch so gar nicht den Hoffnungen die sich die drei Grazien gemacht haben. Doch die Wiener Neustädter haben den weiten Weg nicht umsonst gemacht, ausgerechnet Ober-Nerd Roman kann ein Frauenherz erobern. Die Paradeblondinen Sabrina und Melanie haben genug von den Männern. Beim Ski-Opening in Freistadt wollen es die beiden Single-Ladys auf einer Bunny-Party so richtig krachen lassen. Doch die glamourösen Erwartungen der Linzerinnen werden bitter enttäuscht. In der Dorf-Disco wird nicht zur Hasenjagd geblasen, dort ist maximal der Hund begraben. David, Lehner, Hartl und Dieter aus Wels haben Großes vor: Bei einer Faschingsfeier in einem Club wollen sie als Affen verkleidet die Puppen tanzen lassen. Doch die Affenbande hat noch einen weiteren Plan. Die selbsternannten Womanizer David und Lehner wollen ihrem schüchternen Freund Dieter eine Chica organisieren. Motiviert wie man es nur nach einer Überdosis Bananen sein kann, gehen die beiden ans Werk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida!