Eine siebte Saite für die Gambe. Monsieur de Sainte Colombe: Hommage an einen Unbekannten Was sich erhalten hat vom berühmtesten Gambisten seiner Zeit, ist vergleichsweise viel: rund 250 Werke für Solo-Gambe, eine Sammlung von Konzerten für zwei Gamben. Was wir über ihn wissen, ist beschämend wenig. Ein Nachname und, wenn neuere Forschungen verlässlich sind, vielleicht ein Vorname, so dass wir möglicherweise einen Jean de Sainte Colombe vor uns haben, geboren um 1640, gestorben irgendwann zwischen 1690 und 1700. Es liegt ein Geheimnis über seinem Leben. Ein Pariser Adressverzeichnis unterdrückt seine genaue Anschrift. Vielleicht, weil er Protestant war und damit zu einer gefährdeten Minderheit gehörte? Fest steht, dass seine nicht weniger berühmten Schüler Jean Rousseau und Marin Marais ihn lebenslang verehrt haben. Anders als Letzterer war Sainte Colombe aber nicht am Hof engagiert, er lebte offenbar vom Unterrichten. Ein Sohn machte sich als Gambist in England einen Namen, mit den Töchtern Françoise und Brigide gab er Hauskonzerte. Und Sainte Colombe soll es auch gewesen sein, der der Gambe eine siebte Saite hinzugefügt hat - so dass sie klang wie keine andere zu seiner Zeit.