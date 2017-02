Als der biedere Wirtschaftsprüfer Jonathan McQuarry mit dem charismatischen Anwalt Wyatt Bose versehentlich die Handys vertauscht, erhält er einen verführerischen Anruf, der ihm den Eintritt in einen exklusiven Sex-Date-Ring sichert. Jonathan nutzt die Chance und trifft bei seinen amourösen Abenteuern mit diversen Karrierefrauen auf die geheimnisvolle S, in die er sich sofort verliebt. Doch dann wird S entführt und Jonathan gerät in ein Netz aus Erpressung, Mord und Lügen ... In Google-Kalender eintragen