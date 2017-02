ONE 22:00 bis 22:45 Serien Cucumber GB 2014 Merken Lance versucht, die Wahrheit über Daniel herauszufinden, während Henry einen letzten, verzweifelten Versuch unternimmt, seinen alten Partner zurückzugewinnen. Aber mit ihrer verblassenden Vergangenheit, den Verlockungen der Canal Street und der Tatsache, dass Lance sich zu einem neuen Mann hingezogen fühlt, scheint es zu spät für die beiden, noch einmal umzudrehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henry Best (Vincent Franklin) Cyril Nri (Lance Sullivan) Julie Hesmondhalgh (Cleo Whitaker) Emmanuella Cole (Constance Sullivan) Jude Akuwudike (Ralph Sullivan) Jordan Adene (Lance (11-13 Jahre )) Isaac Ssebandeke (Lance (18-24 Jahre)) Originaltitel: Cucumber Regie: Alice Troughton Drehbuch: Russell T. Davies Kamera: Dale McCready Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 16