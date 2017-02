Pro7 MAXX 22:00 bis 23:45 Horrorfilm Die Herrschaft der Schatten USA 2010 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Luke eines Morgens erwacht, ist nichts mehr wie es war: Ein Stromausfall lässt auf der ganzen Welt die Lichter ausgehen und alle Menschen scheinen verschwunden zu sein. Nur verlassene Habseligkeiten lassen noch erahnen, dass die Stadt ursprünglich bewohnt war. Doch dann findet Luke eine kleine Gruppe Überlebender, die sich aus der Dunkelheit in eine hell erleuchtete Bar in der siebten Straße gerettet haben. Aber wie lange werden sie der tödlichen Finsternis trotzen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayden Christensen (Luke) John Leguizamo (Paul) Thandie Newton (Rosemary) Jacob Latimore (James) Taylor Groothuis (Briana) Jordan Trovillion (Concession Girl) Arthur Cartwright (Security Guard) Originaltitel: Vanishing on 7th Street Regie: Brad Anderson Drehbuch: Anthony Jaswinski Kamera: Uta Briesewitz Musik: Lucas Vidal Altersempfehlung: ab 16