Super RTL 22:05 bis 23:45 Komödie Voll auf die Nüsse USA 2004 Stereo Untertitel HDTV

Peter La Fleur ist der Besitzer des kleinen, aber sympathischen Fitnessstudios 'Average Joe's'. Wie dieser Name vermuten lässt, gehören zu Peters Stammgästen normale Leute, die den Kampf gegen den unausweichlichen körperlichen Verfall nicht komplett aufgegeben haben, die aber von einem durch Sport gestählten Körper meilenweit entfernt sind. Peters bescheidenes Etablissement ist besonders einem Konkurrenten ein Dorn im Auge: White Goodman, Betreiber der hochmodernen Fitnessstudio-Kette 'Globo Gym', will die Kontrolle über den gesamten Markt. Er beschließt, Peters Studio zu übernehmen. Da Peter durch sein Studio Schulden in Höhe von 50.000 Dollar hat, die Umsätze mit 'Average Joe's' sich jedoch in Grenzen halten, gerät er in arge Bedrängnis und der Verkauf an Goodman scheint unausweichlich. Doch Peter hat nicht mit seinen treuen Stammkunden gerechnet. Die beschließen, ihr geliebtes Studio um jeden Preis zu retten. Ein bevorstehendes Völkerball-Spiel kommt da genau zur rechten Zeit. Das Preisgeld für die siegreiche Mannschaft: 50.000 Dollar. Die eher unsportlichen Männer melden sich zum Turnier an und beginnen mit einem harten Training, denn Völkerball ist kein Sport für Weichlinge.

Schauspieler: Vince Vaughn (Peter La Fleur) Ben Stiller (White Goodman) Christine Taylor (Kate Veatch) Rip Torn (Patches O'Houlihan) Justin Long (Justin) Stephen Root (Gordon) Joel David Moore (Owen) Originaltitel: Dodgeball: A True Underdog Story Regie: Rawson Marshall Thurber Drehbuch: Rawson Marshall Thurber Kamera: Jerzy Zielinski Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 6