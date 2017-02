sixx 22:05 bis 23:00 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Showdown USA 2005 16:9 HDTV Merken Martin und Danny werden von Emil Dornvald überfallen. Im Gefecht tötet Dornvald den Gefangenen, den Martin und Danny transportieren. Auch Martin ist schwer verletzt und wird von einem Unbekannten ins Krankenhaus gebracht. Danny, der kaum verwundet wurde, will sich auf die Suche nach diesem Fremden machen, und Jack hat beide Hände voll damit zu tun, ihn zu beruhigen und gleichzeitig Emil Dornvald zu verfolgen. Er ist ein Söldner, der zuletzt für General Gamba arbeitete ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Ray Baker (Victor Fitzgerald) Carla Barnett (Receptionist) Originaltitel: Without a Trace Regie: John F. Showalter Drehbuch: David Amann Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 16