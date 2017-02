SAT.1 Emotions 22:30 bis 23:10 Krimiserie Criminal Minds Vogelscheuche USA 2016 16:9 HDTV Merken Das Team wird von der Polizei der Kleinstadt Yakima um Hilfe gebeten. Denn dort wurde eine junge Frau entführt und auf der Suche nach ihr entdeckte die Polizei in einem Flussbett zwei Frauenleichen. Als nach und nach immer mehr Leichen gefunden werden, wird klar, dass die Stadt es mit einem Serienkiller zu tun hat, der dort schon seit längerem unerkannt sein Unwesen treibt. Da unter den Opfern mehrere Prostituierte sind, vermuten die Profiler, dass der Täter in seinem Wahn meint, aus religiös-moralischen Gründen zu handeln. Reid kann sich nach einem beunruhigenden Anruf seiner Mutter aber nur schwer auf den Fall konzentrieren und Tara macht sich noch wegen der vorangegangenen Ermittlung Vorwürfe, weil sie fürchtet, dass Mr. Scratch dem Team nur ihretwegen erneut entkommen ist?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Aisha Tyler (Dr. Tara Lewis) Adam Rodriguez (Luke Alvez) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Karen Maser Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16