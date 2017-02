ZDF neo 22:30 bis 23:20 Mysteryserie Outcast Folge: 4 Tausend Scherben USA 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Ein Unbekannter namens Sidney stellt sich Kyle vor. Zur selben Zeit schöpft Chief Giles einen schwerwiegenden Verdacht gegen einen seiner Freunde. Reverend Anderson und Kyle sind derweil mit einem neuen Fall beschäftigt. Zudem droht ein Geheimnis aus Megans Vergangenheit aufgedeckt zu werden, obwohl sie mit allen Mitteln versucht, das zu verhindern. Die Folgen der Serie "Outcast" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holter) David Denman (Mark Holter) Reg E. Cathey (Chief Giles) Melinda McGraw (Patricia) Angela Oh (Dr. Eulich) Originaltitel: Outcast Regie: Julius Ramsay Drehbuch: Robert Kirkman Kamera: Evans Brown Altersempfehlung: ab 16