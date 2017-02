MTV 22:15 bis 23:10 Dokusoap Teen Mom II Catch Up Special USA Merken "Teen Mom 2" ist wieder da! Aber bevor es mit Chelsea, Leah, Jenelle und Kailyn weitergeht, blicken wir auf ihre Geschichten zurück. Wir sehen alle wichtigen Momente aus der letzten Staffel und werfen einen Blick auf das, was kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teen Mom