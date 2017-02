Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Niet luchten of zien NL 2017 HDTV Merken Jarenlang is er niets aan de hand tussen Trudy Dekker en haar buren meneer Collée en mevrouw Hundman. Tot Ron van der Schaaf in 1998 bij Trudy komt wonen. De buurmannen kunnen niet met elkaar communiceren en de irritaties stapelen zich al snel op. Zoals het mos op het dak van Collée wat zo de tuin van de buren inwaait. En dan het ergste probleem is de stankoverlast. Als Ron en Trudy in 2008 een nieuwe keuken laten plaatsen, krijgen zij kort daarna last van geurtjes van de buren. De aardappel- en sigarenlucht dringt via de afzuigkap hun woonkamer binnen. Trudy raakt zelfs zo gestrest van de lucht dat ze haar middagdutje in de garage moet doen. Meester Reid reist af naar Medemblik om de zaak op te lossen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter