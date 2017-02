ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Das Geschäft mit den Haustieren D 2016 16:9 Merken Die Deutschen und ihre Haustiere: Das ist eine große Liebe - und ein gutes Geschäft. In deutschen Haushalten leben geschätzt rund 12 Millionen Katzen, sieben Millionen Hunde und sechs Millionen Kleintiere, dazu kommen jede Menge Vögel, Fische und Reptilien. Sie alle bringen Geld in die Kassen von Züchtern, Futterherstellern und Tierärzten, von Dienstleistern und Händlern. Etwa neun Milliarden Euro Umsatz werden jedes Jahr mit Haustieren in Deutschland gemacht. Doch nicht jedes Geschäft ist legal, nicht jede Ausgabe sinnvoll. Planet Wissen will wissen: Was ist legitim, was ist bloße Geschäftemacherei? Wie können sich Tierbesitzer vor Abzocke schützen - und welche Verantwortung tragen sie selbst? Gäste im Studio: * Professor Dr. Renate Ohr, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität Göttingen und Autorin der Studie "Wirtschaftsfaktor Heimtierhaltung". * Dr. Cornelie Jäger, Tierärztin und Landesbeauftragte für Tierschutz in Baden-Württemberg In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Professor Dr. Renate Ohr (Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität Göttingen und Autorin der Studie "Wirtschaftsfaktor Heimtierhaltung"), Dr. Cornelie Jäger (Tierärztin und Landesbeauftragte für Tierschutz in Baden-Württemberg) Originaltitel: Planet Wissen