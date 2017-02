Discovery Channel 22:30 bis 23:15 Dokumentation Alaskan Bush People Schüsse im Dunkeln USA 2016 Stereo 16:9 Merken Nachbarschaftshilfe wird in Alaska groß geschrieben. Deshalb helfen Billy und seine Söhne in dieser Folge einem alten Freund der Familie bei der Reparatur seines Bootes. Die Löcher im Schiffsrumpf werden mit wasserfestem Kitt und Metallplatten abgedichtet, so dass Trapper Trout mit dem Vehikel schon bald wieder in See stechen kann. Aber als sich die Einsiedler nach getaner Arbeit in "Brown Town" zur Ruhe legen wollen, hallen dort plötzlich Gewehrschüsse durch die Nacht. Sind in der Nähe des Camps Wilderer unterwegs? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Regie: Allison Kagan