Heimatkanal 23:25 bis 00:15 Familiensaga Forsthaus Falkenau Folge: 12 Eine unheimliche Nacht D 1989 Stereo Oma Herta fällt es schwer, Martin Rombach anzukündigen, dass er seine Familie 14 Tage lang allein versorgen muss. Herta Stolze plant mit Altförster Bieler eine Ferienreise in den Süden. In ihrer Gutmütigkeit hatte Herta Stolze einer Bekannten aus dem Dorf, Frau Kirchner, zugesagt, ihr beim Umzug ins Altersheim zu helfen. Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Katharina Köhntopp (Andrea Rombach) Nicole Schmid (Rica Rombach) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Bruni Löbel (Herta Stolze) Claudia Lössl (Tina Frank) Reiner Anders (Hubert Wagner) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Helmuth Ashley Drehbuch: Claus Tinnay Kamera: W.P. Hassenstein Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller