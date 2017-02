BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Faszination Wissen Maskerade - Urlaub vom eigenen Leben? D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Früher hat man sich nur einmal im Jahr zur Faschingszeit verkleidet und ist in andere Rollen geschlüpft. Diese Zeit markiert das Ende von Fastenzeit und Winter und ist in der kulturellen Tradition verankert. Heute ist aus der "Maskerade" ein Markt geworden. Es gibt Geschäfte, die ganzjährig Kostüme verkaufen, die Industrie hat die sogenannten "cosplays" erfunden, bei denen sich meist junge Menschen treffen und nach einem bestimmten Motto Figuren nachstellen. Ganzjährig werden Gothic Parties veranstaltet, am Christopher Street Day gehen Schwule, Lesben und Transvestiten in Kostümen auf die Straße. Das "Faszination Wissen"-Team geht der Frage nach, welche menschlichen Bedürfnisse hinter diesen Formen der Maskerade stecken. Der Kölner Psychotherapeut und Pädagoge Wolfgang Oelsner erklärt, dass das Verkleiden Erwachsenen die Möglichkeit gibt, mit Identitäten zu spielen, Urlaub zu machen von angestammten Rollen ohne mit unliebsamen Konsequenzen rechnen zu müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen