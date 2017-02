Kinowelt 23:20 bis 00:50 Thriller Slow Burn USA 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Gangster Danny Looden versetzt mit seinen Gangs eine amerikanische Großstadt in Angst und Schrecken. Niemand weiß jedoch, wer sich wirklich hinter dem Pseudonym Danny Looden verbirgt. Seit geraumer Zeit ist Oberstaatsanwalt Ford dem Bandenoberhaupt auf den Fersen, und es scheint so, als ob er Looden endlich in die Enge getrieben hat. Im Laufe der Jagd nach Looden kommt Ford jedoch zu der bestürzenden Erkenntnis, dass seine langjährige Assistentin und Geliebte Nora möglicherweise eng mit Looden verbunden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Ford Cole) LL Cool J (Luther Pinks) Mekhi Phifer (Isaac Duperde) Chiwetel Ejiofor (Ty Trippin) Bruce Mc Gill (Godfrey) Taye Diggs (Jeffrey Sykes) Jolene Blalock (Nora Timmer) Originaltitel: Slow Burn Regie: Wayne Beach Drehbuch: Wayne Beach Kamera: Wally Pfister Musik: Jeff Rona Altersempfehlung: ab 16