History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Das Alaska-Dreieck USA 2015 1950 ist ein C54 Militärflugzeug über dem Alaska-Dreieck mit 44 Personen an Bord verschwunden und wurde seither nicht mehr gesehen. Durch Augenzeugenaussagen und Interviews mit Experten versucht das Team, das Flugzeug zu finden, das seit 65 Jahren unentdeckt geblieben ist. Ken, der Experte für außergewöhnliche Phänomene, glaubt, dass das Flugzeug möglicherweise durch einen Raum-Zeit-Strudel in einer anderen Dimension gelandet sein könnte. Das Team fliegt mit dem Hubschrauber zu einem potenziellen Absturzort und hofft, nicht selbst verloren zu gehen. Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16