Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Freund und Feind USA 2012 Stereo 16:9 Die List der Jedi scheint aufzugehen. Obi-Wan ist unter dem Namen Rako Hardeen auf der Flucht, an seiner Seite sind Moralo Eval und Cad Baine. Allerdings gibt sich gleichzeitig Anakin, der noch nichts vom Plan des Jedi-Rates weiß, als Rako Hardeen aus, um den vermeintlichen Mörder seines Lehrmeisters zu finden. Das führt zu einer gefährlichen Situation, und der Plan droht zu scheitern. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Bosco Ng Drehbuch: George Lucas, Brent V. Friedman Altersempfehlung: ab 12