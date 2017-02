Servus TV 09:40 bis 10:08 Dokumentation Missing Link - Die unglaublichsten Verbindungen Ski D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Was hat Quantenmechanik mit Skifahren zu tun? Wo ist die Verbindung zwischen Skiern und Bienen? Wie geh¿¿ren die summenden Insekten und die Eisenbahn zusammen? Und was verbindet die Bahn mit Venedig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing Link - Die unglaublichsten Verbindungen Regie: Volker Erbert