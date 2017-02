France 3 22:50 bis 00:25 Sonstiges Mon oncle Benjamin I, F 1969 Stereo 16:9 Merken Benjamin Rathery exerce son art de médecin dans la riante campagne de Clamecy, sous le règne de Louis XV. Il soigne gratuitement les pauvres et se dédommage en faisant largement payer les riches, qu'il abreuve autant de potions que d'insolence paillarde. Sa soeur, Bettine, se désespère de son instabilité et tâche de le convaincre d'épouser la jolie et sage fille du docteur Minxit, Arabelle. Benjamin n'en a cure. C'est Manette, la naïve et fraîche servante de l'auberge, qu'il aime. Tout à ses amours et à ses courses, il provoque sans bien y réfléchir le marquis de Cambyse, qui se prépare à lui faire payer chèrement son impudence... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacques Brel (Benjamin Rathery) Bernard Blier (Le marquis de Cambyse) Claude Jade (Manette) Bernard Alane (Le vicomte de Pont-Cassé) Rosy Varte (Bettine Machecourt) Lyne Chardonnet (Arabelle Minxit) Paul Frankeur (Le docteur Minxit) Originaltitel: Mon oncle Benjamin Regie: Edouard Molinaro Drehbuch: André Couteaux, Jean-François Hauduroy, Édouard Molinaro, Claude Tillier Musik: Jacques Brel, François Rauber

