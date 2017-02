France 3 22:25 bis 23:50 Sonstiges Brokenwood Rose sang NZ 2015 Stereo 16:9 Merken Holly Collins, une star de la musique country, est retrouvée morte dans sa baignoire, sa guitare électrique à la main. La veille de son concert à Brokenwood, l'artiste avait annoncé son départ pour Nashville, dans le but d'y faire carrière. Mike Shepherd, fan du groupe de la défunte, mène l'enquête. Il interroge les membres du groupe de la défunte, mais aussi Waylon Strings, l'homme avec qui la victime entretenait une relation amoureuse. Mike conduit les investigations dans cet univers sulfureux, ravagé par l'alcool et la drogue, et trouve des indices auprès de deux fans de Holly : Celia Lazenby et Rayleen Hogg. C'est alors que Waylon est retrouvé mort à son tour, un couteau dans la poitrine... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neill Rea (Mike Shepherd) Fern Sutherland (Kristin Sims) Pana Hema Taylor (Jared Morehu) Nic Sampson (Sam Breen) Christina Ionda (Gina) Colin Moy (Hughes) Jacques Drew (Celia Lazenby) Originaltitel: The Brokenwood Mysteries Regie: Joshua Frizzell Drehbuch: Timothy Balme Musik: Jay Neilson, Tami Neilson