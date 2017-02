France 3 09:15 bis 09:50 Sonstiges Scooby Doo et la cyber traque USA 2001 Stereo 16:9 Merken Les cinq amis de Mystère & Cie, à savoir le chien Scooby-Doo, Sammy, son maître particulièrement peureux, Fred, le beau vaniteux, Daphné et enfin Véra, la stratège du groupe, cherchent de toutes leurs forces à retrouver un virus fantôme. Pour ce faire, ils vont entreprendre un voyage à proprement parler sidérant qui va les mener de la préhistoire à un futur spatial. L'aventure s'avère riche en rebondissements et quiproquos divers et variés puisqu'à chacune des époques traversées, les héros croisent leur propre personne, changeant ainsi potentiellement le cours des choses... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scooby-Doo and the Cyber Chase Regie: Jim Stenstrum Drehbuch: Joseph Barbera, William Hanna