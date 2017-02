KI.KA 12:00 bis 14:00 Trickserie Wendy Der sechste Sinn / Vertrauen ist der Schlüssel / Pferdeklau / Falscher Verdacht / Dreharbeiten auf R GB, D, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der sechste Sinn: Bei dem Turnier um die Auswahl für die olympische Jugendmannschaft reiten Christian, Jerry und Wendy super Zeiten. Jerry und Wendy liegen mit gleicher Punktzahl auf Platz eins und Christian direkt dahinter auf Platz drei. Jerry und Wendy müssen in ein Stechen. Doch Jerrys Pferd Bajan benimmt sich schon den ganzen Morgen auffällig, und Wendy macht sich Sorgen um ihn. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht, sie weiß aber nicht was. Christian vermutet, dass sie Jerry nur verunsichern will, und bald glaubt Jerry das auch. Doch Wendy bleibt hartnäckig und hört auf ihren sechsten Sinn. Als Jerry auf Bajan zum Stechen in den Turnierplatz einreitet, macht sie etwas völlig Unvorhersehbares und bringt damit den ganzen Wettbewerb durcheinander. Nebenher kümmert sich Wendy auch noch um Bianca. Ihrer besten Freundin hat sie nämlich versprochen, Adam vorzustellen. Bianca findet Adam ziemlich gut und möchte ihn näher kennenlernen. Doch leider funkt ihr dabei Vanessa dazwischen. Vertrauen ist der Schlüssel: Dixie, Wendys neues Pferd, ist ängstlich, launisch und ungestüm. Dieses unberechenbare Verhalten ist nicht ganz unproblematisch für ein Gestüt wie Rosenborg. Darum will Gunnar sie verkaufen er hat auch schon einen Käufer gefunden. Wendy ist entsetzt! Sie liebt Dixie und glaubt fest daran, dem verschreckten Pferd wieder Vertrauen schenken zu können. Als die Käufer kommen ist Dixie verschwunden ... Währenddessen versuchen Wendys Adoptivschwester Sina und ihre Freundin Juana, für den Kuchenbasar der Schule "Nata-Kuchen" nach dem Rezept von Juanas Großmutter zu backen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn das Rezept gibt es nur im Kopf der Oma. Glücklicherweise findet sich ein Liebhaber der missratenen Nata-Kuchen: das Schwein Elmer; als das ausbüxt, werden die Nata-Kuchenstückchen als Köder eingesetzt. Pferdeklau: Während die Reporterin Ellie mit Wendy und Jerry auf einem Turnier ein Interview für die Olemünder Zeitung führt, wird aus einem Transporter ein Pferd gestohlen. Es ist schon der dritte Pferde-Diebstahl in kurzer Zeit und Inspektor Krämer, der Vater von Bianca, ermittelt bereits. Wendy kann es nicht lassen und spielt Detektivin. Dabei pfuscht sie nicht nur dem Inspektor ins Handwerk, sondern verdächtigt auch noch einen Unschuldigen. Zu guter Letzt ist sie auch noch schuld daran, dass Jerrys Pferd Bajan gestohlen wird... Falscher Verdacht: Wendy und Christian reiten ein Rennen im Wald. Fast stoßen sie mit Wendys Oma Herta, die gerade Vögel fotografiert, zusammen. Herta stürzt vor Schreck, Sultan wirft Christian ab und verschwindet im Wald. Zum Glück ist niemand verletzt, und Sultan hat seinen Weg alleine nach Rosenborg gefunden. Doch dann taucht Herr Gerber mit seiner Tochter Karoline auf und behauptet, Sultan habe das Kind über den Haufen gerannt und dabei verletzt. Herr Gerber, der selbst als Kind schlechte Erfahrung mit Pferden gemacht hat, will, dass Sultan so schnell wie möglich weg kommt und keinen Kontakt mehr mit Menschen hat. Christian ist sauer auf Wendy, weil er meint, sie hätte ihn zum Wettrennen überredet und sei an allem Schuld. Er sieht keine Chance, Sultan behalten zu können und gibt ihn gedanklich schon auf. Doch Wendy glaubt nicht an die Geschichte und macht sich auf, Sultans Unschuld zu beweisen. Dreharbeiten auf Rosenborg: Die Regisseurin Dora DeMarco will auf Rosenborg einen Werbefilm drehen und sucht das passende Mädchen dafür. Wendy hat kein Interesse und findet die ganze Aufregung eher störend. Vanessa ist besonders scharf auf die Rolle und bekommt sie auch, da sie als einzige schauspielerisches Talent beweist. Doch als klar wird, dass sie mit dem Pferd über Hindernisse springen muss, hat Vanessa ein Problem: Sie kann das nicht. Vanessa bittet Wendy eindringlich, ihr schnell Unterricht im Springen zu geben. Während die beiden in der Halle üben, sieht Dora zufällig Vanessas missglückten Springversuch und Wendys perfekte Sprünge. Da überredet sie Wendy, die Rolle zu übernehmen. Aber bei den Drehar In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wendy Regie: Alan Simpson Drehbuch: Jill Brett, Deborah Jarvis, Myra Freid, Anita Kapila, Karen Moonah, Pamela Pinch, Nicole Demerse

