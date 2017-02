RTS Un 22:40 bis 23:25 Sonstiges New York, unité spéciale Erreur judiciaire USA 2016 Untertitel Merken Une unité spéciale de la police de New York dirigée par le capitaine Don Cragen, est chargée d'enquêter sur les crimes sexuels, en prenant en charge les victimes. Les enquêtes sont souvent menées par les inspecteurs Olivia Benson et Elliot Stabler, puis ils seront remplacés durant la saison 13 par les inspecteurs Nick Amaro et Amanda Rollins. Ces policiers sont volontaires et sont confrontés à l'horreur commise sur des enfants. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi, Jr.) Raúl Esparza (Rafael Barba) Kelli Williams (Melanie Harper) Delaney Williams (John Buchanan) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Michael Pressman Drehbuch: Kevin Fox Musik: Mike Post