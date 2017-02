TF1 23:30 bis 01:30 Sonstiges Vendredi, tout est permis avec Arthur Spéciale séries TV Stereo 16:9 HDTV Merken Comme toujours, le "Vendredi, tout est permis avec Arthur" ! Et ce ne sont pas Issa Doumbia, Cartman, Anne-Sophie Girard, Marie-Aldine Girard, Artus, Baptiste Giabiconi et Tony Saint-Laurentqui diront le contraire, eux que l'animateur fait danser, chanter, mimer, improviser, et bien plus encore ! Mais puisque le show l'exige, tous se prêtent de bonne grâce aux facéties du vendredi soir, relevant des défis parfois fous, comme comme ceux de " Speed quiz", "Mine à la chaîne", "Décor penché", "Remix", "Oda et Dako", "Décollage immédiat", "Casting pub" ou "Articule séries TV". Dans tous les cas, seul compte l'amusement qu'Arthur et ses hôtes procurent au public et aux téléspectateurs, l'important étant de ne pas se prendre au sérieux. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arthur Gäste: Gäste: Issa Doumbia, Cartman, Anne-Sophie Girard, Marie-Aldine Girard, Artus, Baptiste Giabiconi, Tony Saint Laurent

