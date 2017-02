TF1 22:55 bis 00:00 Sonstiges Section de recherches Le prix du palace F 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Une jeune chargée de conférence en physique prend congé de ses étudiants. Peu après, son corps sans vie est retrouvé dans une chambre d'un palace, à Cannes. La Section de recherches découvre que la jeune femme ne travaillait plus dans son laboratoire depuis un mois, et qu'elle s'était faite engager en tant que femme de chambre. Qu'est-ce qui l'a poussée à agir de la sorte - Cherchait-elle quelque chose, ou quelqu'un ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Julie Fournier (Roxane Janin) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Casanova) Geneviève Casile (Olga Léonov) Elodie Hesme (Ariel Dugay) Originaltitel: Section de recherches Regie: Gérard Marx, David Brel Drehbuch: Boris le Roy, David Crozier, Marie-Anne Le Pezennec, Dominique Lancelot, Steven Bawol, Sven Jacquet Musik: Guillaume De La Chapelle, Christophe La Pinta