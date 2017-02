TF1 22:40 bis 23:25 Sonstiges New York Unité Spéciale Victime et coupable USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Le lieutenant Benson trouve un petit garçon seul dans Central Park. Celui-ci dégaine une arme et la menace. L'équipe retrouve rapidement les traces des parents de l'enfant, planifiant une attaque terroriste dans le parc. Le père est abattu par la police, alors que la mère clame son innocence. Depuis cinq ans, elle vit un calvaire avec le père de l'enfant, se faisant violer et battre par celui-ci et son frère... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi, Jr.) Raúl Esparza (Rafael Barba) Elizabeth Marvel (Rita Calhoun) Robert John Burke (Ed Tucker) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Alik Sakharov Drehbuch: Rick Eid, Julie Martin Musik: Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 232 Min. Abenteuer Leben am Sonntag

Magazin

kabel eins 23:15 bis 01:00

Seit 97 Min. Meteora

Drama

3sat 23:50 bis 01:10

Seit 62 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 32 Min.