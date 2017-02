TF1 23:35 bis 01:55 Abenteuerfilm La momie USA 1999 Stephen Sommers, Lloyd Fonvielle, Kevin Jarre, Nina Wilcox Putnam, Richard Schayer Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1800 ans avant Jésus-Christ. Imhotep, grand prêtre de Thèbes, et Anck-Su Namun filent le parfait amour. Aussi passionnée qu'elle soit, cette romance clandestine est sans issue, puisque la belle n'est autre que la maîtresse du pharaon. Ignorant le danger qui les menace, les deux amants continuent à se fréquenter, jusqu'au jour où ils sont découverts. Anck-Su se suicide, et Imhotep est condamné à être momifié vivant et enseveli dans une crypte secrète d'Hamumille, la cité des morts. En 1923, Rick O'Connell met au jour les ruines de la cité légendaire. Il entreprend des fouilles avec une jeune égyptologue, Evelyn, et son frère, Jonathan. Leurs travaux les mènent jusqu'à la crypte de la momie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (Rick O'Connell) Rachel Weisz (Evelyn) John Hannah (Jonathan) Arnold Vosloo (Imhotep) Kevin J. O'Connor (Beni) Jonathan Hyde (Egyptologue) Oded Fehr (Ardeth Bay) Originaltitel: The Mummy Regie: Stephen Sommers Drehbuch: Richard Schayer, Stephen Sommers, John L. Balderston, Nina Wilcox Putnam Kamera: Adrian Biddle Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12