TF1 00:55 bis 01:50 Sonstiges New York, section criminelle Le bourreau des corps USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Henry Talbot, un homme marié et père de famille, trompe allègrement son épouse avec différentes femmes. Toxicomane, il mène une vie de prince, entre frasques au grand jour et incartades secrètes. Une de ses maîtresses, Angie Suarez, lassée de son comportement, menace de tout révéler à sa femme. Talbot s'emporte. Il agresse son amante et l'étrangle dans sa baignoire. Pris d'une frénésie meurtrière, il s'attaque peu de temps après à une autre de ses conquêtes. La police criminelle prend l'affaire en main avec la ferme intention de mettre un terme au carnage. Les enquêteurs découvrent bientôt que les deux femmes assassinées étaient des clientes de Henry... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Robert Goren) Kathryn Erbe (Alexandra Eames) Griffin Dunne (Henry Talbot) Karen Young (Denise Talbot) Daniella Alonso (Angie Suarez) Jamey Sheridan (James Deakins) Courtney B Vance (Ron Carver) Originaltitel: Law & Order : Criminal Intent Regie: Rene Balcer Drehbuch: Geoffrey Neigher Musik: Mike Post

