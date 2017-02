TF1 23:00 bis 00:05 Sonstiges Section de recherches Haute tension F 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Délaissant la célébrité dont il avait la charge, un policier du SPHP - Service de protection des hautes personnalités - s'enfuit en courant en direction d'un jardin public. Au même moment, une fusillade éclate. Dépêchée sur place, la Section de recherches découvre le corps sans vie du policier. Pourquoi s'est-il enfui subitement - Qu'a-t-il vu qui aurait pu le détourner de sa mission - Comment expliquer qu'il ait été tué à l'arme blanche et non pas par balle, sachant qu'il est censé avoir été pris dans une fusillade - Autant de questions qui résonnent comme des énigmes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Julie Fournier (Roxane Janin) Manon Azem (Sara Casanova) Jean-Pascal Lacoste (Luc) Charlie Nune (Carole Borrodine) Originaltitel: Section de recherches Regie: Didier Delaître Drehbuch: Marie-Anne Le Pezennec, Dominique Lancelot, Steven Bawol, Maxime Crupaux, Olivier Dujols Musik: Guillaume De La Chapelle, Christophe La Pinta