TF1 21:55 bis 23:00 Sonstiges Section de recherches Nuit d'ivresse F 2016 Stereo 16:9 HDTV Un enterrement de vie de garçon tourne au cauchemar. Thomas Vivier, le futur marié, se réveille enfermé dans un cercueil. Et l'auteur de la plaisanterie macabre, le seul à savoir où est caché le cercueil, gît dans une mare de sang. Il faut retrouver Thomas avant qu'il ne manque d'oxygène et identifier le coupable du meurtre parmi un groupe de jeunes étudiants. Le temps presse : Thomas risque de mourir asphyxié avant d'avoir été retrouvé. La SR est sur tous les fronts à la fois.... Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Casanova) Raphaèle Bouchard (Camille) Félicité Chaton (Vicky) Stéphane Soo Mongo (Alex) Originaltitel: Section de recherches Regie: Hervé Renoh Drehbuch: Agathe Robilliard, Marco Rivard, Marie Guilmineau Musik: Davy Bernagoult, Yoann Bernagoult, Christophe Lapinta