TF1 00:00 bis 00:50 Krimiserie New York, section criminelle Suicide : mode d'emploi USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Cinq jeunes gens ont été retrouvés morts sur une voie ferrée. Goren et Eames sont chargés des investigations. Ils pensent tout d'abord à un suicide collectif, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'une des victimes, Carmine Ruggiero, n'avait aucune raison, et pas davantage envie, de mettre fin à ses jours. Réorientant leurs recherches, les deux policiers s'intéressent à un site Internet qui répertorie les différentes méthodes pour se donner la mort. De fil en aiguille, Goren et Eames remontent jusqu'à l'étrange suicide d'un collègue de Carmine Ruggiero, un certain Edie Elverson. Ils font alors la connaissance d'un autre employé de la même compagnie, Hubert Skoller... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (Ron Carver) Patrick Garner (Douglas Hagman) Arye Gross (Hubert) Darrell Hammond (Leonard Timmons) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Gerry Conway Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 226 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 91 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 66 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 46 Min.