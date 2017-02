France 3 22:25 bis 23:55 Sonstiges Cassandre L'école est finie F 2016 Stereo 16:9 Merken Gaëlle Servaz, une éducatrice pour adolescents délinquants, est sauvagement assassinée. L'affaire fait grand bruit et ravive la polémique qui avait éclaté lors de la fondation du lycée spécialisé dans lequel la victime officiait. Fallait-il vraiment ouvrir un tel établissement au coeur de la ville - Cette pression médiatique complique le travail du commissaire Cassandre et son équipe. Défendant les institutions, le procureur Evelyne Roche fait tout pour que le lycée ne soit pas mis en cause. Malheureusement, après une première piste écartée, l'enquête ne cesse d'y converger. Au point que le fils du commissaire devient le principal suspect... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gwendoline Hamon (Cassandre) Alexandre Varga (Pascal Roche) Dominique Pinon (Jean-Paul Marchand) Bruno Putzulu (Hervé Morand) Delphine Serina (Claire Morand) Marc Citti (Alexandre Morand) Béatrice Agenin (Evelyne Roche) Originaltitel: Cassandre Regie: Éric Le Roux Drehbuch: Bruno Lecigne, Mathieu Masmondet