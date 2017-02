France 3 20:55 bis 22:25 Sonstiges Cassandre Neiges éternelles F 2016 Stereo 16:9 Merken Le massif du Mont-Blanc, la haute montagne, des randonneurs par une belle après-midi. Soudain, des coups de feu éclatent. Un guide de montagne et son épouse sont massacrés, sans mobile apparent. Seule leur fille, Estelle Sabouret, 25 ans, blessée par balle, survit au drame. La commissaire Cassandre, ex-patronne du 36 Quai des orfèvres exilée en Haute-Savoie, est chargée de cette enquête qui défraie la chronique. Etait-ce Estelle, championne olympique de biathlon, qui était visée - Ou sa mère, Christine, propriétaire de la plus grande bijouterie d'Annecy - Quant à son père Antoine, l'enquête permet de révéler quelques zones d'ombre dans sa vie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cassandre