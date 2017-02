Servus TV 19:30 bis 20:05 Reportage Terra Mater Einblicke Abenteuer Naturfilm in Afrika A 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie können einfach nicht anders. Auch wenn Filmaufnahmen in der afrikanischen Wildnis zum Teil mit unglaublichen Herausforderungen verbunden sind, brennen die passionierte Naturfilmerin Heike Grebe und ihr Kameramann Michael Riegler dafür. Im Osten Afrikas, nahe dem Äquator, hebt sich das Äthiopische Hochland mehr als 4.000 Meter in den Himmel. Eisiger Wind peitscht über die weiten Ebenen und wenn die Nächte Frost bringen, erinnert nichts mehr an Afrika. Äthiopiens Hochland ist einzigartig. Monumentale Felstürme und tiefe Schluchten wechseln sich auf engstem Raum ab. Die eindrucksvolle Landschaft ist einer der artenreichsten Lebensräume der Erde. In Terra Mater Einblicke sprechen Heike Grebe und ihr Kameramann Michael Riegler über ihre spannende Arbeit in Afrika. In Google-Kalender eintragen Moderation: Markus Mooslechner Originaltitel: Terra Mater Einblicke