OKTO 20:35 bis 21:05 Magazin Delete TV Merken In "Blind Puppet" erzählt der mexikanische Regisseur Jaime Fidalgo die verdrehte Geschichte eines Puppenspielers und über das Monster, das in ihm wohnt. Der brasilianische Regisseur Mauricio Bartoks führt in seinem Animationsfilm "Light, Shadow and Fear" einen von Angst getriebenen Mann in die Erlösung einer Göttin. Abschliessend sehen wir "Colour Melody" des britischen Regisseurs Tom Chimiak und sein Experiment Farben und Töne zu verschmelzen. In Google-Kalender eintragen