OKTO 20:00 bis 21:35 Kultur Oktoskop Abschied Einen recht intimen Einblick in seine Inspirationsquellen, die Entstehungsgeschichten seiner Filme und seine Arbeitsweise, gibt Ludwig Wüst bei seinem mittlerweile vierten Besuch im Oktoskop Studio. Der ausgesprochen produktive Filmemacher verrät nicht nur viel über die technischen Hintergründe, die in der Produktion von Abschied eine Rolle spielten, sondern verrät auch woran er aktuell arbeitet. R: Ludwig Wüst, A 2014 Der Film "Abschied" konfrontiert seine Protagonistinnen mit einem nicht verarbeiteten Verlust. Zwei Frauen, eher Bekannte als richtige Freunde, treffen einander, um die gegenseitige Hilfe in alltäglichen Verrichtungen zu planen. Die eine wird den bevorstehenden runden Hochzeitstag der anderen fotografieren, die andere bringt dafür Pläne für die Neugestaltung der Küche mit. Dieser Austausch von vermeintlichen Nebensächlichkeiten bringt unvermutet eine längst vergangene Geschichte hervor. Der Regisseur Ludwig Wüst ist zu Gast bei Lukas Maurer im Studio.