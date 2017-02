OKTO 18:45 bis 20:00 Unterhaltung Wiener Vorlesungen analytischdiskursiv Merken "Stadtschrift" ist eine Dokumentation der Schriftzüge, Zeichen- und Leitsysteme, mit denen Bürgerinnen und Bürger durch die öffentlichen und halböffentlichen Räume geschleust werden. "Stadtschrift" zeigt, wie Produkte, Konsumartikel und Dienstleistungen beworben werden, welche Gedankenverbindungen und Assoziationen in jeder kulturellen Situation bestehen und das Komische im ernst Gemeinten, das Ernste in dem, was als Spaß intendiert war. Vortrag: Bodo Hell. Anschließend im Gespräch mit Oliver Rathkolb und Hubert Christian Ehalt. (Aufzeichnung vom 9. Dezember 2015, Wiener Rathaus) In Google-Kalender eintragen